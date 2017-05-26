CNN: Меланья Трамп появилась на публике в Сицилии в жакете Dolce & Gabbana за $50 тыс.

Супруга президента США Дональда Трампа Меланья в пятницу предстала перед общественностью на Сицилии в жакете от Dolce & Gabbana, стоимость которого составляет $51,5 тыс. Об этом сообщила телекомпания CNN.

По ее данным, речь идет о разноцветом жакете 3D Flowers из осенней прет-а-порте коллекции дома моды 2017 года, он еще не представлен в большинстве магазинов. Как сообщает телекомпания, пока лидеры стран G7 участвовали во встречах в рамках саммита в Таормине, их супруги сумели посетить достопримечательности Сицилии.

Melania Trump's floral Dolce & Gabbana coat costs $51K -- about the average U.S. household income https://t.co/Fhj5ofSjh5 (AFP photo) pic.twitter.com/TTD16kWQRz — USA TODAY (@USATODAY) 26 мая 2017 г.

Меланья Трамп (в девичестве Кнавс) родилась в городе Ново-Место, но выросла в небольшом провинциальном словенском городке Севница. Позже она переехала в США, где и познакомилась со своим нынешним супругом Дональдом Трампом. В 2005 году они поженились, в 2006 году у них родился сын Бэррон Уильям. 20 января текущего года Меланья стала первой леди Америки.

Словенка является третьей супругой Трампа. В 1977 году он женился на Иване Зельничковой, бывшей чехословацкой лыжнице, впоследствии фотомодели и удачливой бизнесвумен, которая родила ему троих детей - Дональда (1977), Иванку (1981) и Эрика (1984). В 1993 г. супруги разошлись. Второй женой была актриса и продюсер Марла Мейплз, их брак длился шесть лет, в нем родилась дочь Тиффани Ариана (1993).

В своем девятидневном турне Трамп посетил Саудовскую Аравию, Израиль, Ватикан и принял участие в саммите НАТО в Брюсселе. Американский президент встретился с лидерами Группы семи. В этом году встреча G7 проводится в 43-й раз, а местом для ее организации стала Италия, председательствующая в "семерке".