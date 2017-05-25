Для летнего отдыха россияне выбирают Турцию, Грецию и Кипр

Жители России, планирующие свой летний отдых, отдают предпочтение курортам Средиземноморья — Турции, Греции и Кипра. Об этом RT сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин . Туроператоры отмечают, что отечественные курорты лишаются значительной доли привлекательности из-за неразвитой системы all inclusive.

Россияне намерены провести летний отпуск в европейских странах Средиземного моря и в государствах Юго-Восточной Азии. Об этом RT сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РТС) Юрий Барзыкин. По его словам, число путешествий граждан за границу постепенно восстанавливается после 30-процентного падения в предыдущие годы.

«Как сегмент лидирует пляжный туризм. Это новооткрывшееся направление — Турция, а также средиземноморские страны — Греция, Кипр, Испания, Италия. После двух лет «минуса» начал расти спрос на туры в континентальную Европу. Это Прага и некоторые другие направления. Традиционно пользуются спросом Таиланд, Вьетнам, Гоа в Индии, Китай», — рассказал Барзыкин.

Изменился средний срок летнего отдыха. Если прежде соотечественники уезжали в отпуск на 10-14 дней, то теперь готовы отправиться в путешествие на семь-десять, отметил вице-президент РТС.

В пресс-службе компании «Яндекс» со ссылкой на исследование сервиса для поиска и бронирования туров и отелей рассказали, что российские пользователи, планируя летний отдых за рубежом, чаще смотрят европейские направления — Турцию, Грецию и Кипр. За ними следуют Болгария, Испания, Таиланд, Италия, Черногория и Абхазия.

В организации добавили, что не теряет актуальности и отпуск в России — наша страна в общем «зачёте» уступает только Турции. Для внутренних путешествий граждане выбирают в основном Крым и Краснодарский край.

По словам представителя туроператора Tez Tour, отечественные курорты лишаются значительной доли привлекательности из-за неразвитой системы «всё включено».

«Люди хотят на отдыхе быть беззаботными, а не решать массу бытовых проблем. У нас не очень развита система all inclusive, а туристы любят прогнозировать свои траты на отдых. Россияне готовы потратить на него порядка 30-40 тыс руб, то есть около $500», — пояснили RT представители туроператора.

Популярность Турции в компании объяснили доступными ценами, качественным сервисом, коротким 3-часовым перелётом и безвизовым режимом для россиян. Эти факторы наиболее важны для людей, желающих провести отпуск с семьёй на берегу моря. Россияне предпочитают туры в зарубежные высококлассные отели, потому что они финансово доступны широким массам, добавили в Tez Tour.

В пресс-службе компании «НТК Интурист» рассказали, что всё чаще сограждане бронируют номера в пятизвёздочных отелях. Тем не менее, большинство российских туристов готовы отдыхать на курортах с тремя-четырьмя звездами, работающих по системе all inclusive.

Представитель туроператора «TUI Россия» заметил, что число звёзд отелей, где намерены отдохнуть соотечественники, зависит от конкретной страны. Если в Турции популярны курорты с пятью или четырьмя звёздами, то на Кипре — с тремя-четырьмя. Средняя продолжительность тура на таких курортах — 9-10 ночей, а средняя стоимость — 650 евро (40 тыс. рублей).