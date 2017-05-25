Диетологи назвали вредным самый популярный салат из огурцов и помидоров

Эксперты по здоровому и сбалансированному питанию считают, что сочетание в салатах помидоров и огурцов не только не полезно, но и в определенной мере вредит желудочно-кишечному тракту, поскольку организму для их переваривания требуется совершенно разное количество времени.

В результате желудок человека испытывает дисбаланс циклов ферментации, который в свою очередь нарушает переваривание сахара и усложняет усвоение крахмалов. Боли и колики животе, вздутие желудка и излишняя отечность – верные спутники тех, кто злоупотребляет огуречно-помидорным тандемом в своем привычном рационе.

Кроме того, диетологи не советуют смешивать мясо с сыром, хлеб с апельсиновым соком и даже бананы с молоком не смотря на то, что последняя парочка составляет привычный рацион многих спортсменов и любителей здорового образа жизни.