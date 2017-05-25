Ученые рассказали о целебном действии кофе

Британские ученые провели масштабное исследование, в ходе которого удалось выяснить, что кофе способен от онкологического заболевания. По мнению исследователей, пять чашек кофе в день могут снизить риск заболевания раком печени на 50%.

Сотрудники Университета Саутгемптона и Эдинбургского университета провели 26 исследований с участием более 2 млн человек. Они и выяснили, что употребление кофе может предотвратить заболевание раком печени.

Также кофе полезен как защитник от цирроза печени, сообщает Дни.Ру.