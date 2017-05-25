Эксперты рассказали, за сколько дней до вылета лучше покупать билеты

По данным Aviasales, в случае с перелетами по России (Симферополь, Сочи, Анапа, Геленджик) с решением этого вопроса можно не торопиться. Приобретая билеты за 0-10 дней до вылета, можно сэкономить от 13% до 23% их стоимости. Судя по опыту прошлых лет, в последний момент можно также покупать билеты на Кипр (экономия 13%), в Грецию (7%), Болгарию (17%), Черногорию (2%) и Испанию (12%). За 11-30 дней до вылета лучше озаботиться билетами в Хорватию (экономия 11%), Италию (8%) и Францию (10%). Чтобы сэкономить до 13% от стоимости перелета в Анталию и Аланию, нужно задуматься о покупке за 90 дней до отпуска.

Кстати, Турция, по оценке представителей турбизнеса, станет самым популярным направлением нынешним летом. Как выяснил сервис "Слетать.ру", в этой стране планируют отдохнуть до 27% путешествующих россиян, 12% - в Греции, столько же на Кипре. Россия находится на четвертом месте, Тунис примет чуть меньше 10% наших соотечественников.

Схожую оценку дает "Интурист". Но компания выше оценивает перспективы Турции: туда отправится до половины россиян (45%). По оценке Biblio Globus, первую строчку занимает Россия, за ней следуют Кипр, Греция, Турция и Испания. Лидерство России подтверждает и Aviasales.

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