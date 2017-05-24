Мединский призвал расширять пантеон национальных героев

Министр культуры России Владимир Мединский считает, что стране следует расширять пантеон национальных героев. Свое мнение он высказал в статье в газете «Известия»

«Национальный пантеон героев существует у каждой страны, без него нет исторической памяти, нет нации», — отметил Мединский. Он указал, что пантеон — не место захоронения выдающихся личностей, а совокупность ярких людей от культуры, искусства, науки, которые живут в народной памяти, а также героев, совершивших подвиги.

В качестве примера «оставшихся в тени» героев он назвал лейтенанта Алексея Береста , командира бойцов Михаила Егорова и Мелитона Кантария, водрузивших Знамя Победы над Рейхстагом.

Также он напомнил, что после победы над польско-литовской интервенцией 1612 года героями сделали организаторов ополчения Кузьму Минина Дмитрия Пожарского , а князя Михаила Скопина-Шуйского и воеводу Михаила Шеина — забыли.

«России нужны герои. Если вы хотите уничтожить страну, превратить нацию в народонаселение, выбейте из-под нее историю. В отличие от других стран, слава Богу, нам ничего выдумывать не надо. У нас большой пантеон героев, а мы почему-то этого стесняемся», — заключил Мединский.