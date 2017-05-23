Россияне невысоко оценили безопасность турецких курортов

«Даже среди наиболее лояльных групп этот показатель не сильно превышает трех баллов из пяти возможных», — сказал он.

По данным ВЦИОМ, Турцию в качестве потенциального места отдыха в ближайшие годы рассматривают 13% опрошенных россиян. В основном поездку туда планируют молодые люди и жители столичных городов. Рекомендовать такое путешествие друзьям готовы 25% участников опроса (среди 18-24-летних — 48%, среди уже бывавших в Турции — 51%). В опросе ВЦИОМ приняли участие 1600 респондентов из 80 регионов России.

Как отметила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе , в феврале-марте этого года туроператоры отметили рост продаж туров в Турцию на 50-70% по сравнению с 2015 годом, когда страна была открыта для российских туристов. «Это связано с укреплением рубля и большим количеством акций раннего бронирования. Так, поездку в Турцию на лето в феврале и марте можно было приобрести со скидкой 25-30%», — отметила Ломидзе.

С конца ноября 2015 года до 28 августа 2016 авиасообщение между Россией и Турцией было ограничено: авиакомпании двух стран выполняли только регулярные рейсы, тогда как чартерные были запрещены. Это одна из санкционных мер, принятых РФ после инцидента с российским бомбардировщиком Су-24, сбитым ВВС Турции 24 ноября 2015 года. После восстановления чартерного авиасообщения спрос на туры в Турцию быстро восстановился.