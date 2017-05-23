Главные события у вас в почте
Россияне невысоко оценили безопасность турецких курортов
Россияне оценили уровень безопасности отдыха в Турции на 2,66 баллов из пяти, рассказал «Интерфаксу» глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.
«Даже среди наиболее лояльных групп этот показатель не сильно превышает трех баллов из пяти возможных», — сказал он.
По данным ВЦИОМ, Турцию в качестве потенциального места отдыха в ближайшие годы рассматривают 13% опрошенных россиян. В основном поездку туда планируют молодые люди и жители столичных городов. Рекомендовать такое путешествие друзьям готовы 25% участников опроса (среди 18-24-летних — 48%, среди уже бывавших в Турции — 51%). В опросе ВЦИОМ приняли участие 1600 респондентов из 80 регионов России.
Как отметила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, в феврале-марте этого года туроператоры отметили рост продаж туров в Турцию на 50-70% по сравнению с 2015 годом, когда страна была открыта для российских туристов. «Это связано с укреплением рубля и большим количеством акций раннего бронирования. Так, поездку в Турцию на лето в феврале и марте можно было приобрести со скидкой 25-30%», — отметила Ломидзе.
С конца ноября 2015 года до 28 августа 2016 авиасообщение между Россией и Турцией было ограничено: авиакомпании двух стран выполняли только регулярные рейсы, тогда как чартерные были запрещены. Это одна из санкционных мер, принятых РФ после инцидента с российским бомбардировщиком Су-24, сбитым ВВС Турции 24 ноября 2015 года. После восстановления чартерного авиасообщения спрос на туры в Турцию быстро восстановился.
Оставить комментарий