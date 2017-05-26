Ростуризм предупредил россиян о риске терактов в Британии

Ростуризм призвал россиян максимально серьезно отнестись к предупреждениям о высоком уровне террористической угрозы в Великобритании и учитывать его при планировании турпоездок, говорится в материалах федерального агентства. «Туристам, которые уже находятся в Соединенном Королевстве, рекомендуется (...) быть крайне осмотрительными на транспорте, избегать мест скопления людей, демонстраций, отложить групповые экскурсии и посещение культурно-массовых мероприятий», – говорится в сообщении на сайте федерального агентства.

Накануне российский МИД рекомендовал воздержаться от участия в массовых мероприятиях в Британии.

В среду глава правительства Британии Тереза Мэй объявила в стране критический уровень террористической угрозы.

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