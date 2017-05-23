Молодые да мобильные

Современный российский путешественник молод, достаточно обеспечен и предпочитает самостоятельные поездки пакетным турам. «Лента.ру» совместно с крупными туристическими компаниями страны провела исследование и выяснила, что половина российских путешественников не достигли 35 лет.

Самый активный возраст самостоятельных путешественников из России — с 25 до 34 лет, при этом пик приходится на 28 лет.

Так, согласно данным сервиса для путешественников Biletix, на возрастную группу с 25 до 34 лет приходится 43 процента продаж, с 35 до 44 лет — 21 процент, с 45 до 54 — 14 процентов. На молодых путешественников от 18 до 25 лет и на туристов в возрасте от 54 до 65 лет приходится по 8 процентов продаж.

Аналогичные данные демонстрирует туристический сервис «Связной.Трэвел»: доля пользователей сервиса от 25 до 34 лет составляет 44 процента. На 35-44-летних туристов приходится 24 процента, 45-54-летних — 14 процентов, на 55-64-летних — всего 7 процентов. Лишь два процента клиентов компании — старше 65 лет. Доля молодых путешественников от 18 до 24 лет составляет 10 процентов.

Эти данные подтверждают и агентства, специализирующиеся на интернет-продаже готовых турпакетов. В сервисе бронирования туров онлайн Level.Travel почти половина туристов (47 процентов) — от 25 до 34 лет. В компании отмечают, что активность путешественников постепенно снижается с возрастом.

Возрастные группы россиян отличаются не только по туристической активности, но и по характеру трат до и во время путешествия.

По данным «Связной.Трэвел», дороже всего путешествия обходятся молодым людям до 18 лет. «За путешественников, не достигших совершеннолетия, обычно платят родители, которые стремятся обеспечить наиболее удобные, комфортные и безопасные условия для перелета. Кроме того, значительная часть таких бронирований приходится на лето, когда у школьников каникулы и когда цены на билеты выше, рассказывает коммерческий директор «Связной.Трэвел» Андрей Осинцев. На втором месте, по его словам, идут путешественники в возрасте от 35 до 44 лет. Это чаще всего уже семейные люди с детьми, которые предпочитают комфорт экономии и планируют свое путешествие заранее.

В Biletix и Level.Travel наиболее расточительными считают туристов 25-34 лет. «В этом возрасте туристы тратят больше всего, ориентируясь не столько на цену, сколько на необычный туристический и культурный опыт», — отмечает Александр Сизинцев , генеральный директор Biletix.

«По моим наблюдениям, бронирующих туры онлайн путешественников можно разделить на две условные группы. Первые — это семейные путешественники от 30 лет. У них выше ответственность, они не могут позволить себе остановиться в некомфортном отеле, поэтому планируют путешествия дольше и платят больше. Зато у молодых людей до 25 лет есть большая мобильность и возможность слетать за шесть тысяч рублей в Сочи на пару ночей, следствием чего является их высокая конверсия при невысоком чеке», — говорит сооснователь сервиса Level.Travel Эллин Толстов.

Говоря о тенденциях, эксперты отмечают, что аудитория интернет-сервисов для путешественников становится моложе. «Рекордный рост — среди путешественников до 25 лет: он составил 24 процента к прошлому году», — комментирует Андрей Осинцев.

В компании увеличение этой доли связывают с тем, что новое поколение в большей степени ориентировано на самостоятельный туризм, чем на поездки, организованные турагентствами. Еще одним фактором увеличения доли молодежи выступает распространение мобильного интернета: мобильные продажи демонстрируют очень высокую динамику роста, уточняет эксперт.

«Распределение продаж по возрастным группам остается достаточно стабильным в течение последних лет, за одним важным исключением. До кризиса мы видели восстановление туристической активности в возрастной группе от 45 до 54 лет: люди этого возраста начинали путешествовать вновь после долгого периода, посвященного рождению и воспитанию детей. В этой группе туристы путешествовали практически в два раза больше тридцатилетних. Сейчас же мы такого восстановления не наблюдаем», — добавляет Александр Сизинцев.

Эксперты отмечают, что возрастные сегменты в онлайн- и офлайн-туризме сильно разнятся.

Дмитрий Горин. «Интернет-аудитория в принципе моложе, и эти данные больше относятся к портрету самостоятельного туриста, бронирующего путешествия онлайн», — считает советник руководителя Ростуризма

По мнению эксперта, сегодня на онлайн-бронирования приходится 25-30 процентов туристического рынка, и эта доля постоянно растет.

По данным исследовательского агентства Data Insight, в 2016 году объем рынка онлайн-трэвел составил 700 миллиардов рублей, что на 29 процентов больше показателя 2015 года.