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Россияне посмеялись над "провалом" "Мегафона"

Россияне посмеялись над «провалом» «Мегафона»
Фото:
19 мая «Мегафон» пережил самый массовый сбой в истории компании. Без связи остались абоненты Москвы, Нижнего Новгорода, Уфы и ряда других городов. Сбой в работе одного из крупнейших мобильных операторов в России вызвал активное обсуждение в соцсетях и стал поводом для мемов и шуток.

Фото: vk.com

Фото: vk.com

Фото: vk.com

Фото: vk.com

Фото: vk.com

Стиль жизни Технологии
Мегафон
Павел Борисов
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