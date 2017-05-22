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Россияне посмеялись над "провалом" "Мегафона"
Фото: vk.com
19 мая «Мегафон» пережил самый массовый сбой в истории компании. Без связи остались абоненты Москвы, Нижнего Новгорода, Уфы и ряда других городов. Сбой в работе одного из крупнейших мобильных операторов в России вызвал активное обсуждение в соцсетях и стал поводом для мемов и шуток.
#мегафон люди начали общаться в живую !!! pic.twitter.com/wbVob6vFby— Kirill Alikin (@all_day_l) 19 мая 2017 г.
Когда остался без связи. 😑#Мегафон pic.twitter.com/xvoq9CZ5Al— Павел Борисов (@borisov_pavel) 19 мая 2017 г.
Тьфу на #мегафон pic.twitter.com/bncVs1UxEa— MG-consulting (@mg_consulting2) 20 мая 2017 г.
Фото: vk.com
Фото: vk.com
Фото: vk.com
Фото: vk.com
Фото: vk.com
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