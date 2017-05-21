Синоптики предупредили о новом резком ухудшении погоды

Погрелись? Пора и охладиться. Сегодня температура в центре страны снова пойдет на понижение, сообщила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина . Только этим не ограничится. Похолодание будет сопровождаться ветром. В Москве возможны дожди, и даже первая в этом сезоне гроза. В воскресенье температура опустится до 17 градусов, в понедельник 13-15 градусов и северный ветер. Возвращаются холодные ночи, в ночь на понедельник температура будет стремиться к нулю.

В воскресенье в большинстве регионов европейской России температура снизится градусов на 5, до 13-18 тепла. Только на юге европейской России в Черноземье - до 24 градусов, но здесь погода с грозами.

На северо-западе, в Ленинградской и соседних с ней областях 16-21 градус. Похолодает и в Карелии, в воскресенье от 7 до 12 градусов, в понедельник 5-10 градусов.

Холодная погода на севере. В Мурманской области с осадками в виде снега и дождя, температура 6-11 градусов. В Коми до 8 тепла. В Вологодской области до 12 градусов.

Падает температура в Поволжье. Если в воскресенье в ряде регионов еще до +27 градусов, то в понедельник только +18 градусов. Понижение будет сопровождаться сильным дождем и грозами с ветром до 20 метров в секунду.

На черноморском побережье, в том числе в Крыму, температура 15-20 градусов тепла, в районе Туапсе, Сочи до 25 градусов. В Крыму в начале недели пройдут сильные дожди, местами с грозами, градом и шквальным ветром.

На среднем Урале в понедельник похолодание. В Свердловской области в воскресенье до 18 градусов, а в понедельник только до 15 градусов.

В Красноярском крае до 18 градусов в воскресенье до 23 в понедельник, в южных районах и Хакасии до 27 тепла.

Дождливо у Байкала. Температура около и чуть выше 20 градусов. Также дождливая погода из прибайкальских регионов будет переходить на Дальний Восток и ощущаться, к примеру, в Якутии. Причем, в южных территориях республики около 20 градусов тепла с грозами.