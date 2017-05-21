Итальянцы ужаснулись вкусу российских макарон

Итальянцы пришли в ужас от вкуса российских макарон. Об этом сообщает издание "Ридус".

Некоторые варианты приготовления традиционного итальянского блюда, в частности, макароны по-флотски, дегустаторы одобрили, однако большая часть "шедевров" российской кухни привели итальянцев в ужас.

"Не судите строго, для них это было действительно необычно! При съемках ни один итальянец не пострадал", - написано в описании к ролику, который уже пробраться к вершинам трендов русскоязычного сегмента YouTube.