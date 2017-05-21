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Итальянцы ужаснулись вкусу российских макарон
Итальянцы пришли в ужас от вкуса российских макарон. Об этом сообщает издание "Ридус".
Некоторые варианты приготовления традиционного итальянского блюда, в частности, макароны по-флотски, дегустаторы одобрили, однако большая часть "шедевров" российской кухни привели итальянцев в ужас.
"Не судите строго, для них это было действительно необычно! При съемках ни один итальянец не пострадал", - написано в описании к ролику, который уже пробраться к вершинам трендов русскоязычного сегмента YouTube.
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