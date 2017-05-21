Дружеские шаржи на папанинцев и Отто Юльевича Шмидта , зарисовки из стенгазет дрейфующих станций в Арктике, шутки, ходившие в народе в период первого в мире дрейфа советских ученых вблизи Северного полюса в 1937-1938 годах привлекли особое внимание посетителей "Ночи музеев" в музее Арктики и Антарктики в Петербурге. Помимо фотографий и шаржей на выставке "О труде, бытии и досуге полярников несерьезно" можно увидеть рукописные книги о них и новогодние игрушки в виде папанинской палатки, которые вешали на елку на новый 1938 год, передает корреспондент ТАСС

"Музей уже в восьмой раз участвует в "Ночи музеев" и изюминок здесь хватит надолго, так как из-за дефицита помещений многие экспонаты можно показать только в режиме временных выставок", - сказала ТАСС директор Музея Арктики и Антарктики Мария Дукальская.

В Рукописной книге ленинградских авторов И. Карнауховой и Н. Парфацкой "Сказка о Северном полюсе, о Холодных ветрах и о Ледовом Начальнике, о храбром летчике и Четырех Богатырях" угадываются герои предвоенной поры: руководитель станции "Северный полюс" Иван Папанин , метеоролог и геофизик Евгений Федоров , радист Эрнст Кренкель, гидробиолог и океанограф Петр Ширшов и начальник Главного управления Северного морского пути Отто Шмидт. Знаменитую бороду Шмидта по-доброму высмеяли братья Абрамовы в работе "Все равны как на подбор, сними дядька Беломор". Не обошли вниманием и пса Мамая, увлеченного самообслуживанием: собака таскала кур с кухни на полярной станции.

Неологизмы дрейфа

Музейщики собрали подтверждения влияния полярного дрейфа даже на обыденную речь советских людей. "Выражения: "Откуда вы звоните, дайте ваши координаты", "Мама, где ты, дай свои позывные!", "Меня дрейфует" появились под влиянием потока информации с папанинской льдины", - рассказали составители выставки.

Победила "Дружба"

Антарктическую историю про любимое полярниками блюдо - холодец, и стоковый ветер с ледника рассказывает рисунок В. Смирнова, участника 21-й Советской антарктической экспедиции (1975-1977 годы). Как отметили организаторы выставки, один из праздников на станции Молодежная во время работы этой экспедиции был омрачен отсутствием на столе среди множества красиво сервированных блюд любимого полярниками холодца.

Оказалось, что холодец был приготовлен и разлит по формам и выставлен на улицу, а на станции Молодежная и летом температура воздуха не превышает 9 градусов, но в процесс приготовления блюда вмешалась антарктическая погода. С ледника задул стоковый ветер, и температура мгновенно опустилась настолько, что холодец не просто застыл, но и окаменел. "Самые большие "почитатели" холодца смирились с потерей не сразу и чуть ли не всерьез предлагали распилить холодец бензопилой "Дружба", этот момент и запечатлел художник", - рассказали в музее.

Комментарии к рисункам, по мнению посетителей, не менее важны, чем они сами, потому что по прошествии времени только с их помощью можно понять, что вызывало хохот или улыбку у авторов и их современников.

Об исследовании Арктики и Антарктики Станция "Северный полюс" высадилась на лед 21 мая 1937 года, подняла флаг экспедиции 6 июня и работала до 15 марта 1938 года. Дата высадки на лед в 2013 году стала новым российским праздником - Днем полярника. Знаменитую папанинскую палатку изготовил московский завод "Кучук": каркас ее состоял из разбирающихся алюминиевых труб, стены - из брезента с двумя слоями гагажьего пуха, пол сделали резиновым надувным. Центральная радиолаборатория в Ленинграде изготовила две радиостанции - мощную на 80 ватт и 20-ваттную аварийную. По специальным чертежам ленинградский судостроительный завод им. Каракозова построил специальные нарты из ясеня весом в 20 кг, институт Инженеров общественного питания приготовил для зимовщиков запасы продуктов питания на полтора года, весом около 5 тонн.

Вторая дрейфующая станция была высажена в 1950 году и до 1991 года они работали в арктических водах постоянно. В 90-е годы Россия законсервировала научную инфраструктуру в Арктике, возобновить высадку дрейфующих станций удалось в период с 2003 по 2013 годы, а затем из-за глобального потепления подыскать подходящую льдину стало невозможно. Часть полярников с дрейфующей станции "Северный полюс - 40" эвакуировали на ледовую базу "Мыс Баранова" на острове Большевик архипелага Северная Земля чтобы расконсервировать научных стационар. К 2020 году ученые ожидают получить ледостойкую самодвижущуюся платформу, которая станет ядром дрейфующих станций в условиях сокращающейся площади морского льда в Арктике.

Исследование Антарктики ведется с 1955 года, 13 февраля 1956 года на ледовом континенте была открыта первая круглогодичная станция Мирный. В трудные 90-е годы всю антарктическую инфраструктуру удалось сохранить, законсервированы были лишь сезонные полевые базы. В Антарктиде 5 круглогодичных станций, регулярно принимающих зимовочные и сезонные экспедиции.