Рассчитан майский «индекс холостяка»

Стоимость потребительской корзины неженатого мужчины за период с 1 по 14 мая практически не изменилась и составила 2529,5 рубля. Она подорожала всего на 3,8 рубля, свидетельствуют материал «Агентства Бизнес Новостей».

При расчете «индекса холостяка» учитываются цены на 20 товаров. Это, в частности, некоторые овощи и фрукты, крупы, батон хлеба, пол-литровая бутылка водки, пельмени и сосиски, одноразовая бритва и презервативы.

Сильнее всего за две недели в цене выросли мандарины: они поднялись на 20 рублей за килограмм до 124,7. Яблоки и бананы также дорожают, но менее существенно: яблоки — на четыре рубля за килограмм, бананы — на 60 копеек.

При этом стандартный овощной набор дешевеет: огурцы — на 7,7 рубля до 121,8, помидоры — на 1,7 рубля до 182,02 за килограмм. Картофель, однако, наоборот вырос в цене на 11 рублей до 46,9 рубля.

Рекордное снижение отмечено по селедке: она потеряла в цене 16,6 рубля и теперь стоит 191,4 рубля.

Стоимость презервативов не изменилась.