Страна оказалась не готова к уборке мусора

Ежегодно в России накапливается более 5 млрд т мусора. Только 8% коммунальных отходов утилизируется, а 92% отправляется на полигоны для захоронения. Мусором покрыто около 4 млн га земли, и эта площадь продолжает увеличиваться. В 2015 году началась государственная реформа «мусорной» отрасли, и сегодня в Госдуме (ГД) подведут ее промежуточные итоги, которые уже признаны неудовлетворительными. «Известия» выяснили, в чем главные претензии профильного комитета ГД и Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор).

В ходе реформы основные полномочия в сфере обращения с отходами были переданы с муниципального на региональный уровень. Субъекты должны были утвердить территориальные схемы обращения с отходами, заключить договоры с региональными операторами, рассчитать и утвердить коммунальные тарифы.

Новые правила должны были заработать уже в этом году, но выяснилось, что практически ни один субъект не готов. Подводя промежуточные итоги, представители Госдумы и Росприроднадзора, который контролирует ход реформы, выделили целый спектр нерешенных проблем.

— Сначала более 20 регионов заявили о своей готовности стать «пилотами», но на деле процесс не пошел. Региональные операторы выбраны только в четырех субъектах: в Ивановской и Астраханской областях, в Краснодарском и Камчатском краях. К расчету тарифов еще не приступали, — сказала председатель комитета ГД по экологии и охране окружающей среды Ольга Тимофеева

В Росприроднадзоре «Известиям» сообщили, что сейчас согласованы 85 территориальных схем, но четыре из них не утверждены (Удмуртская Республика, Рязанская, Архангельская и Тверская области).

Как рассказала Ольга Тимофеева, из-за ряда проблем в декабре 2016 года ГД была вынуждена продлить переходный период еще на два года — до 2019-го.

Одна из причин, по мнению экспертов, — плохое качество территориальных схем, составленных наспех. Данные об объемах отходов, удаленности полигонов и транспортной логистики не соответствуют действительности. А значит, потенциальные операторы не могут оценить реальную картину. Некачественные схемы могут привести к формированию необоснованных тарифов, которые должны учитываться уже на этапе разработки документа.

Также, по словам Ольги Тимофеевой, территориальные схемы не прошли общественные обсуждения и сегодня «необходимо, чтобы население могло высказать свое мнение, но при этом не тормозило ход реформы».

— При утверждении схем необходимо принимать во внимание результаты публичных общественных обсуждений, так как схемы включают в себя планируемое строительство объектов инфраструктуры в области обращения с отходами. Во многих субъектах при разработке и утверждении терсхем публичные обсуждения были проведены не должным образом либо их не было вообще, — подтвердил замруководителя Росприроднадзора Амирхан Амирханов

В регионах признают, что тянуть с реализацией реформы нельзя.

— Инфраструктурные объекты на территории Ленобласти, окружающей Петербург, необходимы для обработки, обезвреживания и размещения твердых коммунальных отходов, образующихся на территории города, — сказал зампред комитета по благоустройству администрации Петербурга Кирилл Пащенко . По словам чиновника, этот вопрос особенно волнует петербуржцев.

Однако в Госдуме напомнили еще об одной проблеме — сомнительном статусе схем.

— Даже схема, составленная по всем правилам, сегодня не является тем документом, на который мы рассчитывали, — отметила Ольга Тимофеева.

По замыслу, территориальная схема обращения с отходами должна упорядочить все мусорные потоки в регионах, навести порядок, прекратить образование несанкционированных свалок. Вместе с региональной программой эта схема должна стать главным двигателем реформы отрасли в регионе. Но, по словам экспертов, нет никаких гарантий, что реальная ситуация будет развиваться по утвержденному документу. Сейчас такие схемы необязательны и фактически носят рекомендательный характер.