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В США дали необычные определения русским именам
Фото: Urban Dictionary
Российские интернет-пользователи обратили внимание на определения русских имен, которые дает англоязычный словарь сленга Urban Dictionary.
Например, креативный продюсер института «Стрелка» Артем Штанов заметил, что Urban Dictionary определяет обладателя имени Артем как «экстремально горячего русского парня, одетого во все черное». В словаре указано, что у Артема «довольно огромный половой орган», а также он может «обыграть тебя в Counter-Strike и во много что еще».
Urban Dictionary считает, что Андрей - "горячий, сексуальный, удивительный парень, который может быть как самым приятным, так и полным засранцем", Владимир - "мужественный человек, который знает, чего хочет, довольно красив, обычный русский", Николай - «русский, без которого ты не сможешь обойтись», Ирина - "самая сексуальная женщина в мире, о которой мечтает даже Брэд Питт".
Определения именам дают рядовые пользователи, поэтому там встречаются не только лестные характеристики. Например, пользователь под ником «неизвестный эмо» написал, что Саша - «жалкая, уродливая и депрессивная» девушка легкого поведения. При этом в других характеристиках Саша – «самое прекрасное создание из всех, когда-либо появлявшихся на планете».
Кроме того, пользователи часто оставляют в словаре характеристики собственных имен. Так, о том, что обладатель имени Евгений - «это высшее человеческое существо», написал пользователь по имени Евгений.
Urban Dictionary в приоритете выдает позитивные определения, но негативные и оскорбительные также можно найти, пролистав несколько страниц. Размещение определений, представляющих собой оскорбления по этническому, расовому или половому признаку, там не запрещено, если эти определения выдержаны в нейтральном стиле. Все материалы редактируются добровольцами и оцениваются посетителями сайта. Сайт был создан в 1999 году студентом Калифорнийского политехнического университета Аароном Пэкхемом.
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