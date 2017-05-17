В США дали необычные определения русским именам

Российские интернет-пользователи обратили внимание на определения русских имен, которые дает англоязычный словарь сленга Urban Dictionary

Например, креативный продюсер института «Стрелка» Артем Штанов заметил , что Urban Dictionary определяет обладателя имени Артем как «экстремально горячего русского парня, одетого во все черное». В словаре указано, что у Артема «довольно огромный половой орган», а также он может «обыграть тебя в Counter-Strike и во много что еще».

Urban Dictionary считает, что Андрей - "горячий, сексуальный, удивительный парень, который может быть как самым приятным, так и полным засранцем", Владимир - "мужественный человек, который знает, чего хочет, довольно красив, обычный русский", Николай - «русский, без которого ты не сможешь обойтись», Ирина - "самая сексуальная женщина в мире, о которой мечтает даже Брэд Питт ".

Определения именам дают рядовые пользователи, поэтому там встречаются не только лестные характеристики. Например, пользователь под ником «неизвестный эмо» написал , что Саша - «жалкая, уродливая и депрессивная» девушка легкого поведения. При этом в других характеристиках Саша – «самое прекрасное создание из всех, когда-либо появлявшихся на планете».

Кроме того, пользователи часто оставляют в словаре характеристики собственных имен. Так, о том, что обладатель имени Евгений - «это высшее человеческое существо», написал пользователь по имени Евгений.

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