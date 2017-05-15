Модель plus-size раскрыла секрет идеального селфи

Британская plus-size-модель Искра Лоуренс (Iskra Lawerence) сравнила свой внешний вид в расслабленном состоянии и после того, как приняла позу, чтобы выглядеть на снимке стройнее. Женщина опубликовала снимки на своей странице в соцсети Instagram.

На фотографиях Лоуренс позирует в нижнем белье. В подписи к кадрам британка напомнила о том, что фотографии в соцсетях не отражают реальность. Знаменитость сообщила, что для удачного снимка выбирают правильный ракурс и свет, которые могут сделать изображение выигрышным. Также она призвала поклонников любить себя такими, какие они есть и не равняться на звезд Instagram, которые пользуются всеми этим приемами во время съемок.

После того, как публикация набрала более 13 тысяч лайков Лоуренс удалила снимок. На страницу британки в Instagram подписаны более 3,4 миллиона человек.

В апреле стало известно, что Лоуренс опубликовала в своем аккаунте в соцсети снимки, на которых она позирует в нижнем белье. Селфи набрали более 184 тысяч лайков. Также бодипозитивная манекенщица поставила хештэг #everyBODYisbeautiful («каждое тело прекрасно»).