Турция снова становится курортом № 1

Порядка 40% от общего числа проданных пакетных туров пришлись в эти майские праздники на Турцию, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) . По данным онлайн-агрегаторов пакетных туров Travelata.ru, Sletat.ru и Onlinetours.ru, это направление выбрали от 38 до 44% путешественников, покупавших турпакеты онлайн. Россию на тех же ресурсах выбрали от 7,2 до 16% отдыхающих. Однако эксперты утверждают, что по итогам лета Крым и Северный Кавказ всё равно будут количественно превосходить турецкие курорты.

После Турции в рейтинге пакетных туров идут Кипр, Греция, Таиланд, Тунис, ОАЭ, Индия, Доминикана, Вьетнам и Чехия. По мнению замглавы Ростуризма Романа Скорого, тенденция возвращения российских туристов на турецкие курорты объяснима.

— Утверждать, станет ли Турция выездным направлением № 1 по итогам лета или нет, я не возьмусь. Но объективно турецкая туриндустрия по соотношению цена–качество — одна из лучших в мире, — отметил чиновник в разговоре с «Известиями»

Замглавы Ростуризма призвал российские турфирмы, отели и курорты делать выводы из этих показателей.

— Нужно присматриваться к методике, по которой работают турки. Они умеют делать максимально интересные предложения. Возможно, российские курорты должны предлагать более экономичные альтернативы турецкому турпродукту, — добавил он.

Член Общественного совета при Ростуризме Роман Бобылев считает, что Турции по силам стать № 1 по зарубежным турам для россиян по итогам лета.

— Это привлекательный продукт, проверенный годами. У такого отдыха есть своя аудитория, которая со временем практически не меняется. И если общественно-политическая ситуация останется стабильной, то летом вполне можно прогнозировать, что Турция вновь станет самым популярным зарубежным направлением летнего отдыха для россиян, — отметил он.

При этом эксперт считает, что два самых популярных российских направления — Крым и Северный Кавказ всё равно будут количественно превосходить турецкое.

АТОР сообщает также, что по итогам майских праздников более узкий сегмент отдыха в Турции — семейный — стал на 30% популярнее среди россиян, чем два года назад (до кризиса в отношениях Москвы и Анкары). Такой вывод можно сделать из данных турецких отельеров. Представители гостиничного бизнеса из Белека, Сиде и ряда других городов юга Турции рассказали АТОР, что большую часть российских отдыхающих у них составляют именно семьи с детьми. И их число на курортах растет.

Связано это и с востребованностью семейного отдыха, на который исторически делает ставку Турция. А то, что после майских праздников падает цена на отдых, только способствует повышению интереса к турецкому направлению со стороны отдыхающих с детьми. Ведь скоро заканчивается учебный год и начинаются летние каникулы.

— По турецкому направлению у нас глубина продаж уже по октябрь, — рассказала генеральный директор туркомпании «Едемвотпуск.ру», представитель Альянса туристических агентств в Северо-Западном регионе Ирина Семенова

Причина популярности Турции не только в привычке россиян отдыхать в этой стране, но и в политике местных отельеров. Так, в ряде гостиниц три четверти сотрудников после прохождения специальных языковых курсов говорят по-русски.

Также многие местные средства размещения делали существенные скидки для раннего бронирования в начале 2017 года. Порой скидки доходили до 40% от базовых цен.

​​​​​​​