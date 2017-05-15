В МЧС предупредили о резком ухудшении погоды в центре России

Погода резко ухудшится в ряде регионов центральной части России в ближайшие сутки. Ожидаются сильный ветер, ливни и заморозки. С таким заявлением выступили в региональном управлении МЧС . Об этом сообщает РИА Новости

В Курской области на ближайшие сутки объявлено штормовое предупреждение. Грозы и сильный ветер ожидаются в Белгородской и Орловской областях.

В Курской области 16 мая температура воздуха понизится до одного градуса, скорость ветра может достигать 15-20 метров в секунду. В Ярославской области пройдут сильные ливни. В ведомстве предупредили о возможных обрывах ЛЭП и линий связи, а также об увеличения количества аварий на дорогах.