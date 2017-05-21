"Ночь музеев" в Москве: лекции, экскурсии, концерты и перформансы

Около двух тысяч музеев в 80 регионах страны сегодня работают до поздней ночи. Старт всероссийской акции "Ночь музеев" дал министр культуры Владимир Мединский . Церемония прошла в столичном саду "Эрмитаж" . Как проходит "Ночь музеев" в Москве?

"Ночь музеев" в этом году началась раньше обычного, солнце еще было высоко. Стартовая площадка акции "Ночь музеев" – сад "Эрмитаж" — еще с полудня запустили цикл лекций на открытом воздухе. Впервые за 10 лет в рамках акции учредили и образовательный фестиваль "Время открытий". В этот день особое внимание уделяется сохранению окружающей среды. Ведь 2017 год объявлен в России годом экологии.

"Музеи – места, где сохраняются объекты искусства. А заповедники – места, где сохраняются объекты природы. А культура без объектов культуры не может существовать", — отмечает министр экологии РФ Сергей Донской

Бесплатно и до позднего вечера свои двери открыли более 200 музеев, галерей, школ искусств и арт-центров столицы. В программе — уникальные творческие встречи, лекции, экскурсии, перформансы и концерты.

"Десять лет назад это была идея Москвы. Несколько музеев решили продлить свой рабочий день. Сейчас так все работают. Всего 2000 музеев по стране", — рассказывает министр культуры РФ Владимир Мединский.

Дом архитектора Мельникова в этом году впервые принимает гостей в эту ночь. Одним из них стал министр культуры. Первым делом — мини-лекция. Тема "Дом Мельникова как объект уникального архитектурного наследия страны и мира". Сотрудники рассказывают: архитектор проектировал свой дом, как идеальное строение для работы и быта.

Сейчас в Дом Мельникова без записи не попасть. Чтобы расширить экскурсионную программу, здесь нужна масштабная реконструкция. Всё это в планах. Первый этап рассчитывают начать уже в 2018 году. А пока памятник архитектуры предлагают сделать лекционной площадкой.

Владимира Мельниковых. "В 2016 году был эксперимент. И это был успех. Мы поняли, что сам сад – это идеальный лекторий. Поэтому в этом году мы планируем большой цикл лекций об истории московской жилищной архитектуры", — отмечает Павел Кузнецов , директор Государственного музея Константина

Писатель и депутат Госдумы Сергей Шаргунов оставил свой парламентский значок дома и надел микрофон экскурсовода. Эту ночь он провел в Государственном центральном музее современной истории России. В юбилей Октябрьской революции 1917 года здесь решили рассказать об истории страны без оценок и суждений, устами людей, которые сейчас напрямую влияют на будущее России.

"Дело моей жизни — писать книги. Меня очень сильно интересует новейшая история. Это то, чем я живу. Это история, и нужно уметь выносить уроки из этого", — отмечает депутат Госдумы РФ Сергей Шаргунов.

Глава комитета по труду и социальной политике Госдумы Ольга Баталина сегодня также выступает в роли экскурсовода. На эту ночь она — проводник в недавнее прошлое. История нулевых — от первого лица.

"Интересно рассказывать о событиях, в которых ты был очевидцем. Конечно, мы пока субъективны, потому что историческая канва не сформировалась. Год за годом уходят в историю события, например, связанные с присоединением Крыма. Но на моей памяти то напряжение, которое было в эти дни, и они сохранится", — рассказывает депутат Госдумы Ольга Баталина.

Эта музейная ночь по традиции станет самой длинной ночью в году. Из-за большого числа желающих посетить различные мероприятия и выставки музеи и галереи продлят свою работу до восхода солнца утром 22 мая.