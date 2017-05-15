Мисс США стала 25-летняя физик-ядерщик

В конкурсе Мисс США-2017 победила исследовательница, сотрудница Комиссии по ядерному регулированию США, сообщает The Washington Post

Выигравшая конкурс Кара Маккалоу окончила Государственный университет Южной Каролины, имеет ученую степень по химии и специализируется на радиохимии. Она является членом Американского химического общества и Американского ядерного общества. Кроме того, она запустила научную программу для детей с проектами, презентациями и наставничеством. По словам Маккалоу, ей нравится вдохновлять детей на занятия естественными науками, математикой и технологиями.

Отвечая на вопрос о ее отношении к феминизму, Маккалоу затронула тему роли женщин в науке: «Как женщина-ученый на госслужбе, я трактую феминизм как равенство. … Я вижу, какое влияние имеют женщины, занимающие руководящие позиции в медицине и в других областях. Как Мисс США, я надеюсь помочь женщинам по всему миру распространить такой тип лидерства».