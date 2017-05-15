Россияне поверили в Турцию

Граждане РФ перестали воспринимать Турцию как враждебное государство и выступают за восстановление двусторонних контактов во всех сферах. Такие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). По данным социологов, если в 2016 году 70% респондентов оценивали российско-турецкие отношения как «напряженные» или «враждебные», то сейчас с такими оценками согласны лишь 28% граждан. По мнению экспертов, во многом на улучшение имиджа Турции в глазах россиян повлияли последние встречи лидеров двух стран.

Согласно ежедневному опросу «ВЦИОМ-Спутник», количество респондентов, оценивающих российско-турецкие отношения как враждебные, за год снизилось с 23 до 4%. При этом как «напряженные» их сейчас характеризуют лишь 24% — в прошлом году эта цифра составляла 47%. В то же время, согласно социологическим данным, доля положительных оценок российско-турецких отношений (8% — «добрососедские», 6% — «дружеские», 5% — «довольно теплые») в общей сумме по-прежнему уступает количеству отрицательных ответов.

По данным ВЦИОМа, несмотря на высокий процент негативных оценок, перелом в общественном сознании всё же произошел: уже 49% россиян согласны с тем, что даже при наличии противоречий РФ следует поддерживать и развивать сотрудничество с Турцией (в начале 2016 года этой позиции придерживались 19%). Одновременно с 35 до 12% сократилась и доля радикально настроенных граждан, выступающих за политику изоляции по отношению к Турции.

Как отметил глава департамента исследований ВЦИОМа Степан Львов , возобновление между лидерами двух стран диалога о сложнейших проблемах — сирийском конфликте, строительстве газопровода «Турецкий поток», продовольственном эмбарго — позволяет россиянам надеяться на скорое исправление ситуации.

— Попытки руководства обеих стран развязать сложные узлы создают условия для позитивного поворота российского общественного мнения по «турецкому вопросу», — сказал он.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает изменения, произошедшие в сознании россиян в отношении Турции, «закономерными и естественными».

— Мы знаем, что в последнее время наши страны сделали ряд шагов навстречу друг другу. Особый успех имела последняя встреча президентов России и Турции Владимира Путина Реджепа Тайипа Эрдогана , когда турецкий лидер заметил, что он «перелетел Черное море и попал к другу», — напомнил сенатор. — Думаю, что нормализация наших отношений, снятие ограничений и восстановление авиасообщения не могли не сказаться положительно на имидже Турции в глазах россиян. Тем более это — любимое место отдыха многих наших граждан.

По словам сенатора, резкое ухудшение отношения к Турции в конце 2015 года — после инцидента с российским военным самолетом в Сирии — стало «нормальной реакцией любого здорового патриотического общества».

Директор Центра изучения современной Турции Амур Гаджиев уверен, что улучшению имиджа Турции в глазах россиян способствовала в том числе активизация контактов между странами на высшем уровне.

— Были сделаны достаточно положительные заявления в плане двустороннего взаимодействия. Кроме того, наметилась положительная динамика и в рамках совместных действий в плане урегулирования сирийского кризиса, — пояснил «Известиям» эксперт, добавив, что начинают разрешаться и разногласия двух стран в торгово-экономической сфере.

Амур Гаджиев заметил также, что и в Турции всё чаще высказываются за развитие евразийского вектора в турецкой внешней политике.

— Мы видим, что и в российских, и в турецких СМИ уже нет прошлогодних жестких, резких высказываний по отношению друг к другу. Всё это способствует тому, что и в Турции у России складывается достаточно положительный имидж, и в России начинает укрепляться позитивное восприятие Турции, — подчеркнул эксперт.

Контакты России и Турции во многих сферах были прерваны после того, как турецкие ВВС сбили российский самолет в небе над Сирией в ноябре 2015 года. После этого Москва ввела ряд ограничительных мер в торгово-экономических отношениях с Анкарой.

Нормализация отношений началась в конце июня 2016-го после телефонного разговора президентов двух стран. В этом году турецкий лидер дважды приезжал в Россию. По итогам недавней встречи главы государств констатировали, что отношения России и Турции постепенно восстанавливаются в полном объеме.

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