Киев заявил о возможной экологической катастрофе из-за Крымского моста

Так называемая прокуратура Автономной республики Крым, находящаяся в Киеве и входящая в структуру Генеральной прокуратуры Украины, заявила, что строительство Крымского моста может привести к региональной экологической катастрофе. Об этом в четверг, 11 мая, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Масштабные работы могут превратить Азовское море в Черноморский залив. Резкая смена химического состава воды приведет к гибели многих живых организмов, в том числе, дельфинов, которые занесены в Красную книгу», — отмечается в пресс-релизе.

Ссылаясь на информацию Института водных проблем и мелиорации Национальной академии наук Украины, так называемая прокуратура АРК утверждает, что «ориентировочные убытки, причиненные окружающей среде Черного и Азовских морей при строительстве Керченского моста, при необходимости крепления морских берегов, составят не менее 10 миллиардов гривен (около 22 миллиардов рублей по текущему курсу — прим. «Ленты.ру» )».

Также в сообщении высказывается мнение, что «возведение гидротехнического сооружения повлияет на ухудшение транспортных условий пролива».

В августе 2016-го президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев обратится с жалобой на Россию в международный трибунал ООН по морскому праву. Глава государства обвинил Москву в краже морских ресурсов и загрязнении украинских территорий «с негативным влиянием на экологию Черного моря, в том числе и во время строительства Керченского моста».

Мост через Керченский пролив должен соединить Крым и Краснодарский край. Общая длина сооружения составит 19 километров, он станет самым протяженным мостов в стране. По плану, автомобильное движение по нему запустят в 2018 году, а железнодорожное — в 2019-м.