Умер народный артист России Владимир Богин

В Москве скончался актер театра и кино Владимир Богин. Об этом в среду, 10 мая, сообщается на сайте Малого театра.

Народный артист России умер в возрасте 70 лет 7 мая, однако об этом стало известно только сейчас. Причина смерти не уточняется.

«Коллектив Малого театра глубоко скорбит и приносит свои соболезнования родным и близким актера», — говорится в сообщении. Место и время прощания будут объявлены позднее.

Богин исполнил роли в таких фильмах, как «Таланты и поклонники», «На всю оставшуюся жизнь», «Хождение по мукам» и «Отцы и дети».

Актер играл в Малом театре с 1971 года. Он участвовал в спектаклях «Горе от ума», «Возвращение на круги своя», «Леший», «Обрыв», «Не было ни гроша, да вдруг алтын», «Убийство Гонзаго», «Чайка» и «Вишневый сад».