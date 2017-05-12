В Госдуму внесут законопроект о легализации деятельности колдунов и магов

Законопроект, регулирующий деятельность людей, обладающих, по их мнению, экстрасенсорными способностями, вскоре может быть внесен на рассмотрение в Госдуму , заявил в пятницу автор законопроекта депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров

Ранее в СМИ появилась информация, что законодатели Ленинградской области разработали законопроект, легализующий деятельность экстрасенсов.

"Он уже внесен в законодательное собрание Ленинградской области. Субъект Российской Федерации обладает правом законодательной инициативы. В случае одобрения парламента, я надеюсь, что это должно произойти до парламентских каникул, он будет направлен в Государственную думу. Также я веду переговоры с рядом депутатов Госдумы для прямого внесения, как это было сделано с Милоновым, законом о соцсетях", — сказал Петров.

По мнению авторов проекта, из-за того, что данная отрасль не регулируется государством, люди зачастую становятся жертвами мошенников. При этом российский рынок насыщен подобными услугами.

По словам Петрова, российское государство уже "сделало определенный шаг" в признании деятельности магов и экстрасенсов, поскольку, по его словам, в классификаторе Росстата есть профессии астролога и медиума. Как пояснил автор, законопроект не разграничивает понятия "маг", "колдун" или "экстрасенс" — он предлагает создание реестра лиц, декларирующих у себя наличие сверхъестественных способностей. Эти люди будут получать разрешение на ведение оккультно-магической деятельности. Регулировать ее предлагается по аналогии с законом, регулирующим деятельность народных целителей.

"Государство должно либо вывести это в нелегальную плоскость, а если это разрешено, то определить, каким образом это делать", — отметил Петров.