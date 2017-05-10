Наибольший интерес "дальневосточный гектар" вызвал у жителей Москвы. Об этом свидетельствуют данные по посещениям сайта "НаДальнийВосток.РФ".

"Москва лидирует по посещениям сайта "НаДальнийВосток.РФ", почти вдвое опережая дальневосточные регионы", — цитирует РИА Новости заместителя генерального директора Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ) Дениса Кузина . Он также выразил надежду, что адресная разъяснительная кампания подтолкнет интересующихся к реальным действиям, и "молодые москвичи покорят Дальний Восток".

Инициированный президентом России федеральный закон о дальневосточном гектаре вступил в силу с 1 июня 2016 года. С 1 февраля 2017 года каждый житель России может получить один гектар земли в безвозмездное пользование в любом из девяти регионов Дальнего Востока, в том числе в Приморье. Процедура оформления участка серьезным образом упрощена – необходимо выполнить семь шагов. По последним данным, за весь период программы от граждан России поступило свыше 87 тысяч заявок.