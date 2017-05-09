"Бессмертный полк" в Москве

В Москве начинается акция "Бессмертный полк". Шествие в российской столице проходит уже в шестой раз.

Для движения автотранспорта с 12:00 до 19:00 перекрыты Ленинградский проспект (от станции метро "Динамо"), улицы 1-ая Тверская-Ямская, Тверская, Моховая, Театральный проезд, Кремлевская и Москворецкая набережная, Большой Москворецкий мост.