Бегемотик Фиона учится плавать

Родившийся преждевременно в зоопарке Цинциннати детеныш бегемота за два месяца научился ходить и играть. В настоящее время сотрудники зоопарка учат бегемотика Фиону плавать. Фиона тренируется в глубоком бассейне, расположенном в вольере, а также в небольшом пластмассовом резервуаре.

Воспитатели Фионы говорят, что бегемоты могут спать под водой, чем малышка часто занимается.

Фиона остается поиграть в бассейне после тренировок.