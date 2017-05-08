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Бегемотик Фиона учится плавать

Бегемотик Фиона стала звездой соцсетей
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Родившийся преждевременно в зоопарке Цинциннати детеныш бегемота за два месяца научился ходить и играть. В настоящее время сотрудники зоопарка учат бегемотика Фиону плавать. Фиона тренируется в глубоком бассейне, расположенном в вольере, а также в небольшом пластмассовом резервуаре.
Воспитатели Фионы говорят, что бегемоты могут спать под водой, чем малышка часто занимается.
Фиона остается поиграть в бассейне после тренировок.
Стиль жизни
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