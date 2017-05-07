Установлен мировой рекорд по скоростному восхождению на Эльбрус

Спортсмен-экстремал из Эквадора Карл Эглоф установил мировой рекорд по скоростному восхождению на Эльбрус. Об этом сообщает ТАСС.

Эглоф поднялся на высшую точку Европы за рекордные 3 часа 24 минуты.

Восхождение совершено в рамках девятого фестиваля экстремального спорта Red Fox Elbrus Race-2017, проходящего в Кабардино-Балкарии.

Прежний рекорд принадлежал россиянину Виталию Шкелю. В 2015 году спортсмен добежал до вершины за 3 часа 29 минут, однако сегодня он финишировал только четвертым.