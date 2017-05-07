Ученые хотят признать ПМС болезнью

Исследователи из Калифорнии сообщили, что им удалось доказать, что предменструальный синдром настолько меняет работу организма женщины, что его стоит приравнять к болезни.

По словам ученых, те процессы, которые происходят в этот нелегкий период в организме женщины, всерьез меняют работу всего тела и недомогание действительно может мешать нормальной жизни. Кроме того, исследователи отмечают, что изменения в женском организме в это время требуют медикаментозного лечения.

Все дело в гормональном фоне, который в период перед наступлением менструации сильно меняется, заставляя женщину чувствовать серьезные недомогания. Так, это может приводить к головным болям, изменению процесса пищеварения и его нарушениям. Также может появляться отечность и задержка жидкости в организме.

Все это является серьезными признаками, которые требуют медицинского вмешательства в виде лекарственных препаратов, а значит, такое состояние стоит считать полноценной болезнью. Эксперты считают, что игнорировать подобные проявления нельзя, потому как они могут свидетельствовать о воспалительном процессе в организме, который требует немедленного лечения. Кроме того, они предлагают определить симптомы ПМС, которые будут говорить о болезни или нормальном течение заболевания.

По словам ученых, во время предменструального синдрома у женщины увеличивается концентрация С-реактивного белка в крови, что говорит о восполительном процессе в организме, что значит, необходима помощь врача и прием лекарственных препаратов, которые помогут справиться с этим недугом.

Ранее ученые рассказали, что стоит отказаться от сахара в период ПМС.