Главное сейчас
-
Захар Прилепин сообщил о потерях украинской армии под Горловкой
-
В «самом бесполезном аэропорту в мире» приземлился первый самолет
-
Ученые дали совет толстым людям
-
Российский бизнесмен оказался в числе богатейших налоговых резидентов Великобритании
-
Лавров рассказал о нежелании Москвы вмешиваться в дискуссии о России в ЕС
Главные события у вас в почте
Спасатели водрузили Знамя Победы на вершину камчатского вулкана Крестовский
Спасатели на Камчатке в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне водрузили Знамя Победы на вершину вулкана Крестовский, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
"Спасатели поисково-спасательного отряда Камчатского края совершили восхождение на вулкан Крестовский, где водрузили Знамя Победы", - говорится в сообщении.
Вулкан Крестовский, высота которого составляет 4 тыс. 57 м над уровнем моря, находится в центре полуострова Камчатка, к западу от Ключевского вулкана. Его возраст оценивают в 50-60 тыс. лет.
Оставить комментарий