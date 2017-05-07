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Дельфинов запретили держать в неволе во Франции
Фото: pixabay.com
Содержать в неволе дельфинов и косаток официально запретили власти во Франции.
Министр по защите окружающей среды во Франции Сеголен Руаяль распорядилась официально запретить содержание дельфинов и косаток в неволе, как сообщает BBC.
Хозяева дельфинариев при этом недовольны еще одним запретом, который во Франции ввели на прямые контакты между дельфинами и публикой. А еще теперь нельзя использовать хлорированную воду в бассейнах, площадь которых многим придется увеличить вдвое, дабы не нарушать закон.
Кроме того, во Франции сегодня выберут нового президента - участки для голосования откроются уже через пару часов.
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