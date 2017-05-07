В аэропорту на острове Святой Елены в Южной Атлантике приземлился первый самолет спустя год после постройки, передает The Sunday Times

Отмечается, что воздушная гавань была построена на утесе, где природные условия, в частности сильный ветер, делают посадку самолетов "практически невозможной". На сооружение аэропорта было потрачено £285 млн.

В самолете, приземлившемся на острове Святой Елены, находились 60 пассажиров, он прибыл из Южной Африки. Другой самолет с такой же загрузкой был отправлен на материк.

В 2010 году сообщалось, что Великобритания построит первый в истории аэропорт на острове Святой Елены в Южной Атлантике.