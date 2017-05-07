Музей Ельцина в Екатеринбурге получил приз имени Кеннета Хадсона.

Президентский центр Б.Н. Ельцина в Екатеринбурге в этом году стал лауреатом престижной премии "Европейский музей года".

Музей завоевал один из главных призов - награду имени Кеннета Хадсона, основателя премии. Об этом сообщается на официальном сайте музея.