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Ельцин Центр получил премию "Европейский музей года"
Фото: facebook.com / YeltsinCenter
Музей Ельцина в Екатеринбурге получил приз имени Кеннета Хадсона.
Президентский центр Б.Н. Ельцина в Екатеринбурге в этом году стал лауреатом престижной премии "Европейский музей года".
Музей завоевал один из главных призов - награду имени Кеннета Хадсона, основателя премии. Об этом сообщается на официальном сайте музея.
Ельцин Центр похвалили "за заметные достижения в деле укрепления общественной роли музея". Награду вручили на торжественной церемонии в Хорватии.
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