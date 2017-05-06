Ученые определили идеальную продолжительность брака

Американские ученые выявили идеальную продолжительность брака.

В опросе исследователей принимали участие пары, перешедшие порог двадцати или тридцати лет совместной жизни.

По их словам, чувства ко второй половине начинают утихать после пятнадцати лет, после чего любовь перерастает в привязанность.

Ученые уверены, что такой результат определяется тем, насколько супруги подходят друг другу. Некоторые думают, что если партнеры будут очень много времени проводить вместе, то не смогут надолго сохранить брак.

Однако эксперты уверяют, что даже после пятнадцати лет совместной жизни можно «реанимировать» давно потухшие чувства. Например, найти новое совместно увлечение или же раздельно провести отпуск.