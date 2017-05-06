В Венеции начали борьбу с шаурмой, быстро набирающей популярность

Венецианские власти запретили открывать новые точки уличной продажи шаурмы, а также ограничили количество точек общепита, где можно приобрести кусковую пиццу, пишет The Guardian

Вступивший в силу закон, который не позволяет открывать новые ларьки для продажи шаурмы, направлен на сохранение культурного наследия города.

"Мы намерены ограничить виды деятельности, которые несовместимы с сохранением культурного наследия Венеции", — заявила глава городского департамента туризма Паола Мар.

Каждый год Венеция принимает миллионы туристов. Это оказывает сильное влияние на город, в виду чего власти вводят различные меры для сохранения уникальности и идентичности Венеции. Ранее подобные меры по ограничению распространения фаст-фуда были введены в Вероне и Флоренции.