В Deutsche Bank подсчитали, во сколько обойдется свидание в Москве

Deutsche Bank подсчитали, во сколько обойдется свидание в различных городах мира, опубликовав шестое ежегодное исследование цен за различные товары и услуги. Результаты исследования доступны на сайте банка.

В расчёты входила стоимость поездки на такси, ужина или обеда на двоих, безалкогольных напитков, двух билетов в кино и пары бокалов пива.

Москва заняла 35-место в списке: в российской столице свидание обойдется в $77.

Дороже всего свидания обойдется в Цюрихе ($196).

"Наш совет тем, кто в Цюрихе — или рано женитесь, или более внимательно отнеситесь к выбору партнеров для свиданий вслепую", — пишут авторы.

За швейцарским городом расположились соответственно Осло ($167), Токио ($163), Копенгаген ($154) и Стокгольм ($146).

"В этих пяти городах еще и самые дорогие парикмахерские, так что инвестиции в подготовку к свиданию там тоже большие", — подчеркивают авторы.

Дешевле всего свидание обойдется в Юго-Восточной Азии: в Маниле ($39), Джакарте ($42), Куала-Лумпуре ($44), а также в индийских Нью-Дели и Бангалоре.

Помимо "индекса свидания" Deutsche Bank составили еще ряд индексов — в частности, "индекс вредных привычек", для которого сравнили цены на пиво и сигареты, " индекс выходного отдыха" (цены на проживание в отелях), а также уровень качества жизни в целом.