ФСБ: Поток граждан Украины в Крым возрос вдвое

На майские праздники поток украинских граждан в Крым увеличился вдвое. С таким заявлением выступили в погранслужбе России. Об этом сообщает «Российская газета»

С 28 апреля по 1 мая пункт пропуска «Джанкой» на российско-украинской границе пересекли 11,5 тысяч граждан Украины. Всего на данном отрезке в этот период границу пересекли 18 тысяч человек. 29 апреля пункт пропуска прошли 5,6 тысяч граждан и более чем 800 автомобилей. В ведомстве отметили, что пограничники заранее подготовились к наплыву отдыхающих и создали «необходимые условия для бесперебойной работы российских пунктов пропуска». Со стороны Украины в Херсонской области из-за неслаженной работы украинских пограничников образовались автомобильные пробки, из-за чего туристам пришлось дожидаться въезда в Крым по несколько часов.