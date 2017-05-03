ФСБ: Поток граждан Украины в Крым возрос вдвое

Пограничники, несущие службу на международных пунктах пропуска в Крыму, зафиксировали резкое увеличение числа граждан Украины, приехавших на майские праздники на полуостров.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе погрануправления УФСБ по РК, с 28 по 1 мая только в пункте пропуска "Джанкой" российско-украинскую границу в общей сложности пересекли более 18 тысяч человек, в том числе 11,5 тысячи граждан Украины, направлявшихся в Крым на отдых. Также через границу проехали более 3000 автомобилей.

Наибольший ажиотаж наблюдался на границе 29 апреля - тогда за один день границу пересекли почти 5,6 тысячи граждан и более 800 машин. Для сравнения, в будни контроль в пункте пропуска в среднем проходят 2,5 тысячи человек и около 500 автомобилей.

- Несмотря на возросший в разы пассажиропоток, пограничники спрогнозировали эту ситуацию заранее и максимально подготовились к наплыву отдыхающих, - отметили в погрануправлении. - Были задействованы 22 кабины пограничного и таможенного контроля, а также дополнительные резервы, то есть созданы необходимые условия для бесперебойной работы российских пунктов пропуска.

А вот со стороны Херсонской области Украины в минувшие выходные дни скопились очереди из автомобилей, фотографии с которыми украинцы активно размещали в соцсетях. Пограничники и таможенники Украины, к сожалению, работали не так проворно и быстро, из-за чего украинцам пришлось дожидаться въезда в Крым несколько часов.