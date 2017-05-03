Российские аэропорты ограничат полёты на время репетиций и проведения парада Победы

Аэропорты Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга ограничат взлет и посадку самолетов. Причина - генеральная репетиция парада победы. Об этом говорится на сайте ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации».

Аэропорт Шереметьево 4, 7 и 9 мая не будет принимать и отправлять воздушные суда с 10:20 до 11:00 мск. Аэропорт Внуково в указанные дни — с 10:30 до 11:10 мск. Аэропорты Домодедово, Раменское, Остафьево — с 10:40 до 11:10 мск», — говорится в публикации.

Петербургский аэропорт Пулково закрывать не станут, однако возможны разовые ограничения по отправке и приему самолетов. Аэропорт Екатеринбурга Кольцово 6 и 7 мая введет ограничение на взлет и посадку самолетов с 10:10 до 10:50 и с 14:30 до 15:10, а 9 мая - с 10:10 до 10:50 по местному времени. Кроме того, 7 и 9 мая будет изменен режим столичного метро.