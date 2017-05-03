Мелания Трамп поблагодарила Памелу Андерсон за шубу из российского экомеха

Американская актриса и борец за права животных Памела Андерсон подарила Мелании Трамп шубу из российского искусственного меха. Первая леди США поблагодарила за столь красивый подарок, написала Андерсон на своей странице в Twitter.

«Я благодарна за вашу поддержку и воодушевляющие слова, они очень много значат. Вместе мы сможем вдохновить больше женщин отстаивать свои убеждения», — говорится в письме Трамп, которое опубликовала Андерсон.

О намерении подарить одну из собственных шуб Андерсон объявила еще в январе 2017 года. По словам актрисы, она не знала, какова позиция нового американского лидера относительно прав животных. Она добавила, что занимается дизайном одежды из российского искусственного меха. Вместе с этим она пожелала «благополучия и успехов» Дональду Трампу в должности президента.

В январе российская певица-шансонье Вика Цыганова сообщила о том, что сшила для новой первой леди США душегрейку из соболя и кашемира.

Памела Андерсон, известная ролями в кино и работой в качестве модели (в частности, она является рекордсменкой по числу появлений на обложке журнала Playboy) активно борется за права животных и участвует во многих благотворительных кампаниях PETA.