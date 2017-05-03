Российские аэропорты ограничат полёты на время репетиций и проведения парада Победы

Из-за генеральной репетиции праздничного парада ко Дню Победы и его проведения аэропорты Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга ограничат взлёт и посадку самолётов. Об этом сообщает пресс-служба ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации».

Аэропорт Шереметьево 4, 7 и 9 мая не будет принимать и отправлять воздушные суда с 10:20 до 11:00 мск. Аэропорт Внуково в указанные дни — с 10:30 до 11:10 мск. Аэропорты Домодедово, Раменское, Остафьево — с 10:40 до 11:10 мск», — говорится в сообщении.

Отмечается, что санкт-петербургский аэропорт Пулково на время репетиций и самого парада закрывать не планируется, однако возможны разовые кратковременные ограничения по отправке и приёму самолётов.

Кроме того, в аэропорту Екатеринбурга Кольцово 6 и 7 мая вводятся ограничения с 10:10 до 10:50 и 14:30 до 15:10, а 9 мая — с 10:10 до 10:50 по местному времени.

Ранее НСН сообщало, что 7 и 9 мая изменится режим работы московского метрополитена.