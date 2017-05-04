Эксперты определили лучший в мире город для проживания

Новозеландский Веллингтон был признан лучшим в мире городом для проживания по версии аналитиков Deutsche Bank . Об этом в четверг, 4 мая, сообщает портал Stuff.co.nz.

Эксперты анализировали города из разных стран мира по таким параметрам, как прожиточный минимум, уровень загрязнения воздуха, климат, цены на недвижимость, ситуация с преступностью и здравоохранением.

На втором месте рейтинга оказалась шотландская столица Эдинбург. Австрийская Вена замкнула тройку лидеров. Четвертую строчку занял австралийский Мельбурн, пятую — Цюрих (Швейцария).

В десятку списка в порядке убывания также были включены датский Копенгаген, Оттава (Канада), американский Бостон и Амстердам. Последняя позиция досталась еще одному австралийскому городу в топ-10 — Сиднею.

В марте стало известно, что специалисты международной консалтинговой компании Mercer худшим в мире городом для жизни назвали иракскую столицу Багдад, а лучшим — Вену.