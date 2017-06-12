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Почти четыре миллиона человек поучаствовали в мероприятиях в День России

Почти 4 млн человек праздновали День России
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Почти четыре миллиона человек по всей России уже приняли участие в праздничных мероприятиях в День России, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В понедельник в РФ отмечается государственный праздник — День России
"Двенадцатого июня по состоянию на 19:00 мск около 3,8 миллиона человек уже приняли участие в трех тысячах массовых мероприятий, прошедших в российских городах в честь главного национального праздника страны. Праздничные мероприятия и народные гулянья продолжаются", — сообщила Ирина Волк.
Сотрудники полиции и Росгвардии обеспечивают общественный порядок и безопасность граждан на мероприятиях, добавила Волк.
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12 июня Стиль жизни
МВД
Ирина Волк
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