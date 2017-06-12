Более семи миллионов человек приняли участие в мероприятиях в День России

"Двенадцатого июня по состоянию на 20.30 мск во всех регионах страны в праздничных мероприятиях – шествиях, концертах и фестивалях — приняли участие свыше 7 миллионов человек", — сказала Волк.

В обеспечении общественного порядка и безопасности граждан при проведении мероприятий принимают участие сотрудники МВД России, Росгвардии представители народных дружин, российского казачества и работники частных охранных организаций.

"Нарушений общественного порядка и чрезвычайных происшествий во время праздничных торжеств не допущено", — добавила она.