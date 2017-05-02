В Крыму появится итальянская деревня

Через неделю в Крым прибудут представители пяти крупных строительных компаний из Италии. Они займутся реализацией бизнес-проектов, договоренность о которых была достигнута в рамках III Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ). Одним из самых крупных станет строительство «Итальянской деревни» на западном берегу Крыма. Об этом «Известиям» сообщил депутат регионального парламента Италии Стефано Вальдегамбери, который был участником итальянской делегации. В пресс-службе российского строительного холдинга, участвующего в реализации проекта, подтвердили наличие договоренностей. Более того, итальянский политик сообщил о том, что, несмотря на запрет на въезд крымчан в ЕС , с бизнесменами Крыма в Вероне готовятся переговоры и о совместном производстве вина.

В ходе ЯМЭФ, который состоялся 20–22 апреля, главы крупных строительных компаний России договорились с иностранными партнерами о совместных проектах, среди которых — «Итальянская деревня в Крыму».

Как сообщил «Известиям» депутат регионального парламента Италии Стефано Вальдегамбери, через неделю ожидается повторный приезд итальянской делегации для начала конкретной работы по намеченному плану.

— На данный момент ведется усиленная подготовка встречи между российскими и итальянскими бизнесменами, которая пройдет через неделю в Крыму. Представители пяти крупных строительных компаний приедут на территорию полуострова для реализации строительных проектов, договоренность о которых была достигнута ранее, в конце апреля, — сообщил «Известиям» итальянский политик.

В пресс-службе группы стройкомпаний КСК, которая заключила соглашение с итальянскими бизнесменами, подтвердили договоренность о предстоящей встрече.

Проект реализуется на западном побережье Крыма и будет завершен к 2020 году. Запланировано 17 очередей строительства, каждая из которых получит название итальянского города: Флоренция, Сорренто, Милан, Палермо и т.д. У каждого объекта будет своя особенность — так, в холле комплекса «Флоренция» будут представлены картины флорентийских художников. Такую идею в ходе недавних переговоров предложил итальянский архитектор Антонио Риччи.

Андрей Назаров. Стоит отметить, что в последнее время Крым становится всё более масштабной площадкой для различных инвестиционных проектов, в которые, несмотря на наличие антироссийских санкций, зарубежные инвесторы готовы вкладываться. Об этом в разговоре с «Известиями» сообщил сопредседатель организации «Деловая Россия»

— Крым очень интересен для иностранных бизнесменов, которые приезжают сюда целенаправленно. Это значит, что условия, которые здесь имеются, их точно устраивают и, несмотря на все санкции, они готовы вести здесь бизнес, — сообщил «Известиям» политик. — Так, уже ведется реализация совместного с итальянскими компаниями проекта по производству вина, которое в апреле следующего года уже можно будет продегустировать.

Проведение встречи по производству вина также планируется в ближайшее время, но уже на территории Италии. По словам Стефано Вальдегамбери, состоится она в мае, предположительно, в Вероне.

После воссоединения Крыма с Россией многие отрасли, которые в период пребывания полуострова в составе Украины пришли в упадок, вновь получили возможность развиваться не только благодаря инвестициям из федерального бюджета, но и за счет привлечения капиталов иностранных инвесторов. Так, в Крыму на стадии реализации уже находятся совместные проекты с итальянскими компаниями, а с кипрскими, чешскими и английскими бизнесменами ведутся предметные переговоры о сотрудничестве. Таким образом, российский полуостров, несмотря на антироссийские санкции, с каждым годом привлекает всё больше иностранных бизнесменов.