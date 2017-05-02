ЦРУ тренировало котов для шпионажа в Холодной войне

Во времена Холодной войны в 1960-х годах Центральное разведывательное управление ( ЦРУ ) США при помощи хирургической операции превратило обычного котенка в оперативного агента, сообщило издание Popular Science.

Животному вживили в ухо портативный микрофон, а у основания черепа установили миниатюрный радиопередатчик. Антенна для устройства была сделана из тонкой проволоки и пряталась в шерсти. Необычная операция получила название «Акустический котенок». Спецслужбы планировали использовать маленького шпиона для прослушивания тайных переговоров руководителей иностранных государств, обучая для этого зверя присаживаться у ног людей.

Но красивая идея была загублена на начальной стадии проекта. Котенок плохо поддавался дрессировке, как и все представители его вида. Сам шпион погиб на первом же задании: отправленное в парк для прослушивания разговоров гуляющих людей животное угодило под колесо такси. После этой трагедии ЦРУ признало нецелесообразность дальнейших разработок и свернуло программу. Правда, по слухам, в настоящее время к ней планируют вернуться уже на новом уровне — речь идет о создании насекомых-киборгов в целях шпионажа.