В 2016 году россияне получили на 32% меньше загранпаспортов

В прошлом году количество выданных загранпаспортов сократилось на 32% по сравнению с показателями предыдущего года — с 3,78 млн до 2,58 млн документов. Столь резкое падение спроса эксперты связывают с нестабильным курсом валют и снижением благосостояния населения. Впрочем, судя по данным, предоставленным RT в МВД России , в нынешнем году уже наблюдается обратная тенденция: за первые три месяца россияне получили на 63% больше загранпаспортов, чем за аналогичный период 2016 года.

В прошлом году наши соотечественники получили 2,58 млн заграничных паспортов. Это на 32% меньше, чем годом ранее, когда было выдано 3,78 млн документов. За три года количество выданных паспортов уменьшилось на 65% (в 2014 — 7,45 млн).

Однако за первые три месяца 2017 года наблюдается рост — россияне получили 732 тыс. заграничных паспортов, что на 63% выше показателей аналогичного периода прошлого года, когда было выдано 448 тыс. документов такого типа. Такие данные RT предоставили в МВД России.

Президент фонда «Миграция XXI век» Вячеслав Поставнин рассказал RT, что никаких процедур, усложняющих получение загранпаспортов, в период с 2014 по 2016 года в России не проводилось, а в цене они подорожали совсем не на много. По словам эксперта, россияне в это время реже стремились получить документ для поездок за границу из-за кризиса.

«Это падение не иллюстрирует ничего, кроме снижения уровня благосостояния. Никаких антизападных настроений, опасений. Люди у нас, действительно, патриотически настроены и, тем не менее, всегда с удовольствием ездят», — отмечает он.

«Раньше съездить в Турцию или Египет хотя бы раз в год было обычным явлением. Сегодня многие, особенно жители провинции, переориентируются на отдых на российских курортах», — говорит он.

По мнению Поставина, основная мотивация получения загранпаспорта – это туризм, а не эмиграция. Последнее было актуально для россиян в середине 2000-х годов, когда иметь иностранное гражданство, вид на жительство и имущество за рубежом было трендом.

«Мода на всё влияет. Тогда было модным иметь недвижимость за рубежом: в Болгарии, Греции и Черногории. Люди тратили свободные деньги на покупку жилья там, а иметь вид на жительство было очень круто, как и иностранное гражданство, — отмечает эксперт. — Но сейчас уже другие миграционные настроения. Люди уезжают по серьёзным причинам. Например, учиться. Но это среди тех, кто имеет на это деньги».

Эксперт рассказал, что сейчас в России около 30 млн человек имеют загранпаспорта. Путешествуют за рубеж только 10% населения, а ездят за границу несколько раз в год и того меньше — около 2% россиян.

Советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин отмечает, что в годы снижения количества выданных паспортов курс доллара был 75-85 рублей. Повышение стоимости путешествий в перерасчёте на рубли, по его мнению, сыграло существенную роль в падении интереса россиян к зарубежным поездкам и привело к снижению числа выданных паспортов.

«В те годы валюта была нестабильна. Нет ничего удивительного в том, что в период с 2014 по 2016 сокращалось число выданных паспортов, так как и количество зарубежных поездок в те годы уменьшилось на 40-50%, а внутренний туризм показал рост — 20—30%. В эти годы были закрыты Египет и Турция – это минус 6 млн туристов. Это тоже сыграло роль в снижении стремления граждан получить загранпаспорт», — уверен он.

Многие россияне стали путешествовать в страны Таможенного союза (чтобы въехать в эти государства паспорт не нужен), а также ездить на российские курорты.

«Армения показывает зафиксированный рост у наших путешественников после разрешения въезда по российскому паспорту в 10%, а наш Краснодарский край в прошлом году принял порядка 15 млн туристов за прошлый год», — говорит Горин.

Он уверен, что в этом году динамика получения загранпаспортов покажет рост во многом из-за стабилизации валют и роста курса рубля.

«Сейчас, наоборот, по количеству выданных виз и заграничных паспортов идёт рост. Если просто взять статистику выданных виз, то этот показатель вырос примерно на 30%», — полагает он.

Эксперт считает, если обстановка в Турции будет стабильна и безопасна, а курсы иностранных валют не будут расти, то не менее 3 млн российских туристов посетят эту страну в нынешнем году.