Отдыхающие в Болгарии россияне чаще всего жалуются на обострение хронических заболеваний - сердечную недостаточность, астму и гипертонию. Второе место опасных для туристов стран досталось Испании (13 процентов обращений). Увы, но здесь наши граждане нередко подхватывают простудные заболевания, что связано с работой кондиционеров в жарком климате. Плюс сказывается непривычная для нас еда, отсюда отравления.

На третьем месте Таиланд (порядка 11 процентов страховых случаев). В этой стране туристы часто обращаются в страховую с ушибами, вывихами и растяжениями, полученными в результате езды на скутерах. Замыкают рейтинг ОАЭ (7,5 процента) и Турция (5 процентов). Правда, в случае с турецкими курортами низкие цифры "опасности" вполне могут быть связаны с тем, что на прошлые майские праздники это направление для россиян было закрыто.

Кстати, в этом году вернувшая на российский рынок Турция смогла обогнать по популярности майского отдыха все остальные заграничные курорты. По данным турфирм, предпочтение ей отдало более 40 процентов тех, кто решил провести праздники за пределами своей страны. Как утверждают участники рынка, первенство Турции связано не только с отложенным спросом. Благодаря укреплению курса рубля цены на отдых за рубежом стали ниже прошлогодних примерно на 10-20 процентов.

Как рассказала пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина , если исключить из списка Турцию, первые строчки, как и год назад, занимают Италия, Испания, Греция, Чехия, Венгрия и Кипр. Поток по всем европейским направлениям увеличился примерно на 25-30 процентов по сравнению с прошлым годом. Самыми доступными по цене стали трехдневные выезды в Прагу - порядка 300 евро на человека.

При этом, по словам Тюриной, туристы в этом году склонны сокращать траты на майские праздники и запрашивают самое дешевое размещение. "Это общая тенденция. Сейчас отели самого низкого уровня 2-3 "звезды" популярны даже в странах Юго-Восточной Азии, что еще несколько лет назад трудно было представить", - отметила она.

На внутреннем рынке главенствуют курорты Краснодарского края. При этом чаще отдыхающие едут именно на вторую половину майских праздников.