Французы построят в Ялте подвесные канатные дороги

Французская компания построит в районе Никитского ботанического сада, входящего в административную территорию Большой Ялты, подвесные дороги. Об этом сообщил городской сайт крымского курорта.

Формат проекта обсуждался на площадке III Ялтинского международного экономического форума между главой городской администрации Андреем Ростенко и президентом французской инвестиционной компании Жаном-Пьером Тома. Ялта готова поддержать проект, поскольку он снизит транспортную напряженность в курортной столице полуострова.

- Пьер Тома представил эскизные проекты подвесных дорог, которые предварительно обсуждались с главным архитектором Ялты и ГАУ "Деловой и культурный центр Республики Крым", - говорится в сообщении городской администрации. - Стороны договорились, что до утверждения генерального плана Ялтинского региона будет продолжена совместная подготовительная работа по проектированию и эксплуатации подвесных дорог на территории города.

Экологический транспорт может получить приоритетное развитие. Проектом генерального плана Ялты предусмотрено возведение нескольких подвесных канатных дорог.

Напомним, в рамках III Ялтинского международного экономического форума проходившего в Крыму 20-22 апреля, подписаны инвестиционные соглашения и меморандумы на 112 миллиардов рублей.